"Die With a Smile" segue no topo da parada de singles dos EUA e Bad Bunny toma conta do ranking Astro do pop latino emplacou 18 músicas no Hot 100!

Vagalume|Do R7 22/01/2025 - 11h26 (Atualizado em 22/01/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share