DJ toca "Imagine" após briga em final olímpica do vôlei de praia e jogadoras caem na risada. Veja! Episódio aconteceu na partida vencida pelas brasileiras medalhistas de ouro, Duda e Ana Patrícia Vagalume|Do R7 09/08/2024 - 21h56 (Atualizado em 09/08/2024 - 21h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-