Doechii lança "Anxiety". Ouça a nova música da rapper e cantora! Com sample de Luiz Bonfá! Vagalume|Do R7 05/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 05/03/2025 - 13h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com sua mais nova música, Doechii mostra por que é uma das artistas mais interessantes do cenário contemporâneo.



Os primeiros segundos de "Anxiety" enganam. O uso do sample de "Seville", do brasileiro Luiz Bonfá, o mesmo ouvido no hit "Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra)" de Gotye, pode dar a impressão de que a cantora e rapper foi atrás do caminho fácil - afinal nada mais simples do que utilizar uma base de sucesso comprovado para a construção de outra canção popular.



Essa sensação logo some conforme a música avança. Doechii pode ter usado o mesmo trecho, mas desenvolveu algo bem original a partir dele. A artista criou uma ótima melodia vocal por cima do loop, que consegue ser pop e experimental. A sensação se mantém quando ela faz um rap na segunda parte.



Quando o refrão entra com força em seguida, a sensação é a de que esta é daquelas músicas que iremos querer ouvir por diversas vezes. O alcance vocal da artista também surpreende.



Em resumo: é ouvir e ficar cativado. Confira:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume