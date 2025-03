Doechii lança versão solo de "Anxiety". Ouça a nova música da rapper e cantora! Com sample de Luiz Bonfá! Vagalume|Do R7 07/03/2025 - 16h25 (Atualizado em 07/03/2025 - 16h25 ) twitter

Com sua mais nova música, Doechii mostra por que é uma das artistas mais interessantes do cenário contemporâneo.



O single é uma versão solo, e bem mais interessante, de "Anxiety", faixa do rapper Sleepy Hallow com a participação dela, lançada no ano passado.



Se na original, o uso do sample de "Seville", do brasileiro Luiz Bonfá, o mesmo ouvido no hit "Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra)" de Gotye, davam a impressão de uma música que seguia um caminho fácil, na versão que acaba de sair qualquer desconfiança desaparece.



A melodia vocal por cima do loop ganhou mais destaque, e a produção é bem mais sofisticada. Quando o refrão entra com força, a sensação é a de que esta é daquelas músicas que iremos ouvir por diversas vezes.



Em resumo: é escutar e ficar cativado. Confira:



Fonte: Vagalume