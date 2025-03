Doechii vai receber o prêmio de mulher do ano no Billboard Women In Music de 2025 Fazendo companhia a Lady Gaga e Ariana Grande Vagalume|Do R7 10/03/2025 - 12h05 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h05 ) twitter

Doechii foi a estrela escolhida para receber o prêmio de mulher do ano no próximo Billboard Women In Music. O evento é realizado anualmente pela publicação para honrar a força feminina no mundo da música. A festa acontece no próximo dia 29 de março, no YouTube Theater em Hollywood.



Há dois anos, a rapper ganhou o troféu de estrela em ascensão na mesma premiação. Isso a coloca na companhia de Lady Gaga e Ariana Grande como as únicas artistas que progrediram de uma categoria para a outra.



O Billboard Women in Music de 2025 também irá celebrar, entre outras, nomes como: Ángela Aguilar (revelação), Erykah Badu (ícone), Gracie Abrams (compositora), Aespa (grupo), JENNIE (força global) e Muni Long (estrela em ascensão)



Fonte: Vagalume