Dolly Parton homenageia seu marido, morto na segunda-feira, em "If You Hadn't Been There". Ouça! Carl Dean foi casado por quase 60 anos com a grande dama da country music

