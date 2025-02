Drake anuncia o seu retorno à música em álbum colaborativo com PartyNextDoor "$ome $exy $ongs 4 U" deve chegar nna próxima semana Vagalume|Do R7 03/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 03/02/2025 - 17h26 ) twitter

Drake estava quieto e silencioso após a batalha de diss tracks com Kendrick Lamar, no ano passado. O astro canadense, então, surpreendeu os fãs com o anúncio de seu retorno à música, nesta segunda-feira (3).



Ele confirmou um novo álbum colaborativo para a próxima semana, intitulado "$ome $exy $ongs 4 U", ao lado do amigo PartyNextDoor. A data de lançamento está marcada para o Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, nos Estados Unidos.



Um vídeo teaser do projeto foi divulgado. Veja a seguir:



A parceria entre PartyNextDoor e Drake remonta a 2013, quando Drizzy participou da faixa "Over Here", do seu colega canadense. Desde então, a dupla produziu várias colaborações, incluindo "Own It", "Recognize", "Preach" e "Loyal".



O trabalho de estúdio mais recente de Drake é o álbum solo "For All the Dogs" em outubro de 2023. "$ome $exy $ongs 4 U" será a terceira grande colaboração do artista de Toronto, seguindo "What a Time to Be Alive" com Future e "Her Loss" com 21 Savage. Ele tem uma turnê agendada pela Austrália e Nova Zelândia, ainda este mês.



Após um hiato, PartyNextDoor retornou no ano passado com "PartyNextDoor 4 (P4)", seu primeiro trabalho desde "Partymobile" de 2020 e sua primeira obra autointitulada desde "PartyNextDoor 3 (P3)" de 2016.



O retorno de Drake acontece um dia após a consagração do seu desafeto, Kendrick Lamar, no Grammy 2025. A diss track dirigida ao canadense, "Not Like Us", foi a grande vencedora da noite, levando prêmios, como "Gravação do Ano" e "Canção do Ano".



Fonte: Vagalume