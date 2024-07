Drake compartilha vídeo de sua mansão inundada devido a fortes chuvas em Toronto

‌



O rapper Drake compartilhou um vídeo, nesta terça-feira (16), mostrando a inundação que atingiu a sua mansão em Toronto, no Canadá. A cidade está enfrentando fortes chuvas que caíram na região nas últimas horas.



No vídeo, Drake fez uma referência bem-humorada ao incidente, comentando: "É melhor que isso seja um Espresso Martini", enquanto a água com cor marrom avançava dentro de sua casa. "Espresso Martini" é uma bebida à base de café.



O fenômeno das enchentes em Toronto tem causado diversos transtornos aos moradores locais, e a casa do rapper não foi exceção. A publicação do astro do Hip Hop ganhou grande repercussão nas redes sociais e seus fãs expressaram preocupação e solidariedade.



O volume de chuvas na cidade concentrado em um só dia (estabelecido em 1941) teve o seu recorde quebrado, segundo o governo canadense. De acordo com a BBC, metereologistas afirmaram que isso aconteceu graças a três grandes tempestades que passaram por Toronto.



Veja o vídeo da mansão de Drake inundada abaixo:



