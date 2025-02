Drake e PartyNextDoor vão lançar álbum na semana que vem "$ome $exy $ongs 4 U" sai em 14 de fevereiro, quando muitos países celebram o Dia dos Namorados Vagalume|Do R7 03/02/2025 - 17h46 (Atualizado em 03/02/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prometido álbum que Drake e o PartyNextDoor gravaram juntos finalmente vai sair. "$ome $exy $ongs 4 U", tem previsão de para sair na próxima semana, em 14 de fevereiro data em que muitos países celebram o Dia dos Namorados. A dupla de rappers já tem uma longa história de parceria e amizade.



Este disco será o terceiro grande projeto de Drake em conjunto com outros artistas, após "What a Time to Be Alive" (ao lado de Future) e "Her Loss" (com 21 Savage).



O álbum sai no momento em que Drake faz uma longa turnê pela Austrália e Nova Zelândia - o canadense começa a maratona de shows amanhã (4) e fica na Oceania até o início de março.



Veja o trailer do projeto:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume