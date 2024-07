Drake é trollado pela Argentina após apostar, e perder, na vitória do Canadá na Copa América

‌



A+

A-

Além de milionário, Drake se mostrou um verdadeiro patriota ao apostar US$ 300 mil, mais de R$ 1 milhão e 500 mil, em uma vitória do Canadá, seu país natal, sobre os argentinos na semifinal da Copa América. O jogo aconteceu na terça-feira, 9, e, desta vez, a máxima do "futebol é uma caixinha de surpresas" não se realizou. Deu a lógica, e os hermanos bateram os canadenses por 2 a 0.



Além de ficar mais pobre, nada que vá incomodar alguém com um patrimônio estimado em US$ 250 milhões, o rapper ainda precisou aguentar a tiração de sarro do time vencedor.



No x/Twitter da seleção argentina em inglês, uma foto dos jogadores se abraçando foi postada com a legenda "Not like us, not with us" ("Não como nós, não com a gente") e o título da diss track feita por Kendrick Lamar direcionada a ele novamente repetida na imagem.



Clique para ver no Vagalume



Caso os canandenses tivessem vencido, o rapper teria embolsado cerca de US$ 2 milhões e 500 mil. Ou seja, Drake sabia que as chances de uma vitória canadense eram pequenas mas decidiu, literalmente, pagar pra ver.



Fonte: Vagalume