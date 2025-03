Drake faz post enigmático sobre futuros planos: "Próximo capítulo pode deixar vocês desconfortável" Sem especificar ou citar nomes, rapper canadense falou sobre lidar confrontos, em meio às desavenças com Kendrick Lamar Vagalume|Do R7 11/03/2025 - 12h44 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h44 ) twitter

Drake compartilhou pistas enigmáticas sobre seus futuros planos, indicando que podem trazer "desconforto" para algumas pessoas. Em um post no Instagram, ele escreveu: "Vocês sabem que eu cresci sendo uma pessoa que evita confrontos e sempre tratei esse jogo como um esporte, no qual minha caneta ganhava ouro, mas hoje em dia o pódio tem sido difícil pra todos nós ignorarmos".



Ele segue dizendo: "Eu entendo que este próximo capítulo pode deixar vocês desconfortável, mas espero que vejam minha honestidade como clareza, e não caridade, que responda algumas perguntas, especialmente sobre as mensagens sem resposta que vocês têm me enviado."



O post, embora vago, veio acompanhado de uma série de fotos, incluindo uma imagem de um comprimido de Zofran, medicamento usado para prevenir náuseas e vômitos pós-cirúrgicos, e outra de um filme, cuja legenda diz: "Não posso começar meu dia com um confronto, por favor".



Embora não tenha mencionado diretamente sua desavença com Kendrick Lamar e o impacto das diss track "" em eventos como Super Bowl e Oscars, muitos suspeitam que a postagem possa ter alguma relação.



Este ano, Drake celebrou seu 14º álbum a atingir o topo das paradas, chamado "$ome $exy $ongs 4 U", colaboração com PartyNextDoor, e sugeriu um novo disco solo durante os shows na Austrália. A expectativa é alta para descobrir o que esse "próximo capítulo" trará.



