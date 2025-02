Dua Lipa e Callum Turner são flagrados em momento romântico e dançando em frente à Torre Eiffel Vídeo e fotos de momento íntimo do casal deixaram fãs admirados nas redes sociais Vagalume|Do R7 30/01/2025 - 06h05 (Atualizado em 30/01/2025 - 06h05 ) twitter

Crédito foto: Backgrid



Dua Lipa e Callum Turner deixaram os fãs agitados na internet com um vídeo que circulou pelas redes sociais. Divulgado pelo site Daily Mail, o clipe mostra o casal em um momento apaixonado, dançando e sorrindo diante da icônica Torre Eiffel, em Paris, na França.



Os fãs foram surpreendidos pelas imagens dos dois artistas trocando carinhos e olhares amorosos no famoso ponto turístico, gerando muitos comentários de admiradores que celebravam a sua alegria. "Parece o pôster para um filme de romance, mas é só Callum Turner e Dua Lipa sendo eles mesmos e apaixonados", escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter.



Veja o vídeo de Dua e Calum dançando em frente à Torre Eiffel abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Os rumores do relacionamento começaram em janeiro de 2024, quando Dua Lipa foi vista na estreia da série "Masters of the Air", estrelada por Callum Turner. Desde então, o casal gradualmente apareceu em público, muitas vezes em clima de romance.



Fonte: Vagalume