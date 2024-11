Dulce María anuncia retorno à carreira solo com novo single Colaboração inédita aborda temas profundos como saúde mental e superação Vagalume|Do R7 08/11/2024 - 01h47 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h47 ) twitter

A cantora mexicana Dulce María anunciou, nesta quinta-feira (7), seu retorno à carreira solo com o lançamento de um novo single, em colaboração com o cantor Beret. A parceria resultou em uma nova versão da canção “Ojalá”, originalmente parte do repertório do artista espanhol. A nova roupagem da faixa contará com a voz de Dulce (crédito foto: Martha Álvarez), agregando um toque pessoal ao lançamento.



Segundo a equipe da artista, a nova versão da música será uma balada introspectiva, abordando questões profundas do cotidiano, promovendo uma reflexão sobre a vida, aceitação pessoal e como enfrentar as adversidades diárias. A canção também traz uma mensagem de conforto, lembrando ao ouvinte que nunca está realmente sozinho.



Dulce María compartilhou seu entusiasmo por fazer parte desse projeto "Estou muito honrada e emocionada de anunciar esse projeto. É uma música muito pessoal, escrita pelo Beret, que é um grande cantor e compositor, que me deu a honra de regravar essa música com ele”.



A cantora também destacou a abordagem de temas como saúde mental e suicídio, dizendo que a música carrega peso emocional significativo. "Inclusive sobre suicídio. Saúde mental, ansiedade são assuntos que temos que tratar de conversar e trazer com mais responsabilidade. Para cada pessoa, a letra pode chegar de uma forma, mas ela tem uma mensagem muito forte", completou Dulce.



Entusiasmada com sua primeira colaboração com um artista espanhol, Dulce finalizou dizendo: “É a minha primeira vez cantando com um artista da Espanha, estou muito feliz e espero que o Brasil goste dessa música”.



O lançamento oficial de "Ojalá" está programado para o dia 14 de novembro. Pelas redes sociais, a estrela do RBD compartilhou um trecho do novo single.



