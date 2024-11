Ed Motta se manifesta após demitir membro de sua equipe em pleno show e ser vaiado Episódio aconteceu no festival Rock The Mountain e causou indignação do público Vagalume|Do R7 19/11/2024 - 06h28 (Atualizado em 19/11/2024 - 06h28 ) twitter

O cantor Ed Motta virou alvo de críticas nas redes sociais após um episódio polêmico ocorrido no domingo (17). Durante sua apresentação no festival Rock The Mountain, no Rio de Janeiro, ele demitiu um de seus roadies (funcionários responsáveis pela produção no palco) no meio do show.



Em um momento de irritação, o cantor o responsabilizou por prejudicar sua performance artística, e, diante do público, afirmou: “Você está fora, cara. Eu tinha falado que você ia ficar, mas este é o último show que você faz”.



Logo após a sua declaração, o funcionário tentou se aproximar do artista, porém foi instruído a se afastar com um pedido direto: “sai”.



A postura de Ed Motta gerou um mal-estar entre alguns espectadores que estavam presentes no evento, e muitos expressaram a insatisfação pelas redes sociais. Uma das mensagens dizia: “Estava no show e não achei elegante e nem respeitoso a atitude do artista de levar para o público os problemas que estavam acontecendo. Fui pra ver o show e curtir as músicas e em cada nova música um novo atrito aparecia. Decepcionou! Além do mais, muito feio suas atitudes com sua equipe, inclusive ‘demitindo', na frente de todo o público uma pessoa da produção, a quem expôs de uma forma pouco cuidadosa”.



Outro comentário reforçou o desapontamento: “Já dizia os velhos antigos: Quem tem vergonha, não faz vergonha. Diminuir alguém diz muito sobre uma pessoa. A soberba antecede a ruína”.



Veja o vídeo com o momento que Ed Motta demite o membro de sua equipe durante a apresentação no Rock The Moutain:



Clique para ver no Vagalume



CANTOR SE MANIFESTA NAS REDES SOCIAIS



Após o incidente, Ed Motta se manifestou sobre a situação em uma resposta a um comentário de crítica nas redes sociais. Ele explicou que o que ocorreu foi de fato algo sério e que os erros cometidos pelo funcionário afetaram sua performance e a da banda.



Em suas palavras: “Foram menos cuidadosos e profissionais comigo. Todos recebem o mesmo cachê, o nível dos erros cometidos hoje comprometeram a minha performance e consequentemente da banda”.



No entanto, Ed Motta reconheceu que não deveria ter reagido de forma tão extrema e pediu desculpas, concluindo: “Não foi coisa simples, coisa pouca, foi grave, sério. Mas você tem toda razão eu deveria ter inteligência emocional (sangue de barata) mais aguçada. Pedi desculpas pelo ocorrido no show e peço novamente a você e todos os presentes”.



Fonte: Vagalume