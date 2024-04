Eliana revela que tinha receio de aproximação com Angélica por já ter namorado Luciano Huck Apresentadoras falaram sobre o assunto, contando que Xuxa foi a grande agregadora entre elas

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Crédito foto: Eliana Instagram

Eliana revelou, em seu programa, que tinha receio de se aproximar de Angélica por conta de seu passado com Luciano Huck, marido da também apresentadora. Eliana e Huck foram namorados por dois anos, até 1999, antes de ele iniciar um relacionamento com Angélica, com quem está casado desde 2004.

O assunto foi abordado no próprio programa de Eliana, quando as duas relembraram que a responsável pela aproximação entre elas foi Xuxa. Segundo elas, a voz de "Lua de Cristal" decidiu colocar as três em um grupo de WhatsApp.

"Ela fez uma coisa grande no seu programa e foi logo depois", disse Angélica. "Ela falou, 'Cara, você e a Eliana tem que se aproximar, vocês são muito parecidas. Ela fez o grupo e colocou a gente ali, e a gente começou a se falar. Ela foi a grande agregadora nesse sentido".

"Eu fiquei um pouco receosa por conta da vida, como ela se colocou, a nossa vida pessoal, o histórico da nossa vida pessoal", explicou Eliana, se referindo ao seu passado com Luciano Huck. "Eu pensei, 'Como é que vai ser eu entrar nesse grupo? De mulher para mulher mesmo, como é que vai ser isso?"

"Você lembra daquela vez, quando você veio aqui [em casa], e a gente fez aquela foto juntas [das três] e tal?", questionou Angélica.

"Eu achei estranhissímo", admitiu Eliana.

"Eu não sabia disso, mas eu intuía isso. E por isso que foi daquele jeito. Eu falei: ‘Vai lá, vamos lá. Porque não tem nada a ver'. Isso não será um impeditivo para que a gente tivesse uma amizade, jamais. Até porque, vamos voltar para o começo, a gente está falando de uma coisa muito maior, que é essa potência que somos nós, mulheres, juntas”, continuou Angélica.

"E é muito engraçado, porque o Junno Andrade [atual namorado de Xuxa] dançou comigo na minha valsa de 15 anos, ele foi meu princípe aos 15 anos. Você namorou o Luciano. O Luciano já foi super amigo da Xuxa de dormir lá [na casa dela], ele botava a Sasha para dormir. Eles nunca deram beijo na boca, mas, assim, era uma amizade muito forte. O Rico, seu marido, já dirigiu o Luciano no programa, e já me dirigiu no 'Criança Esperança'. Então, eu acho que tem uma coisa ali de todo mundo estar junto e misturado. E está tudo bem, é maturidade", acrescentou Angélica.

Veja o momento da conversa a partir dos 41 minutos e 18 segundos de vídeo:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume