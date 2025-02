Elton John anuncia novo álbum com Brandi Carlile e mostra clima de tensão nas gravações Faixa-título de "Who Believes In Angels" já pode ser ouvida

Vagalume|Do R7 05/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share