Em meio à briga com Kendrick Lamar, Drake retorna como headliner do Wireless Festival Rapper será atração principal das três noites do evento, quebrando um hiato de seis anos sem shows no Reino Unido Vagalume|Do R7 18/02/2025 - 11h05 (Atualizado em 18/02/2025 - 11h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Drake está confirmado como atração principal por três noites no Festival Wireless, programado para este ano (Foto: Kayla Catalano / Drake Instagram). As apresentações acontecerão no famoso Finsbury Park, em Londres, marcando o retorno do artista aos palcos britânicos após um hiato de seis anos.



O Festival, localizado no norte de Londres, está agendado para os dias 11, 12 e 13 de julho, com o artista assumindo o palco principal nas três noites, em um acordo estimado em milhões. No ano anterior, o evento contou com nomes como Nicki Minaj, 21 Savage, J Hus e Doja Cat.



Clique para ver no Vagalume



Uma fonte revelou ao Page Six: "Foram meses de negociações e muitos duvidavam que seria possível, mas agora Drake está confirmado para liderar todas as três noites do festival. "Os organizadores estão eufóricos e acreditam que os ingressos esgotarão rapidamente."



Recentemente, o rapper voltou a ser alvo de críticas de Kendrick Lamar durante o show do intervalo do Super Bowl, que levou a briga ao evento trazendo provocações ao canadense durante a diss track "Not Like Us".



Neste mês, Drake lançou um álbum colaborativo com PartyNextDoor, intitulado "$ome $exy $ongs 4 U", onde expressa suas opiniões sobre o cenário do rap. Na "", ele afirma: "Eles lançam umas coisas, mas nós lançamos coisas mais pesadas. Dane-se uma briga no rap, eu quero é agitar a festa".



A última turnê de Drake no Reino Unido foi em 2019, com sete performances na O2 Arena, em Londres, como parte de sua turnê "Assassination Vacation Tour". Em 2021, ele fez uma aparição inesperada na primeira noite do Festival Wireless, durante o show de Future.



Fonte: Vagalume