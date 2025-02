Em postagens em rede social, Kanye West se declara nazista e racista Rapper e empresário segue disprando mensagens controversas na rede de Elon Musk Vagalume|Do R7 07/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 07/02/2025 - 16h06 ) twitter

Após pedir liberdade para Diddy, Kanye West continuou usando o X/Twitter para uma série de comentários que vão do polêmico ao simplesmente inaceitável.



"IM RACIST STEREO TYPES EXIST FOR A REASON AND THEY ALL BE TRUE." ("Sou um racista. Estereótipos existem por uma razão e elas são todas verdadeiras"), escreveu. Em outra mensagem ele simplesmente escreveu "IM A NAZI" ("Sou um nazista") e seguiu: "Vou normalizar falar sobre Hitler do mesmo jeito que falar sobre matar manos foi normalizado" ou "Hitler was sooooo fresh" (algo como "Hitler era tão estiloso").



O artista justificou suas motivações por trás destes posts recentes em outra mensagem: “Alguém aí já quis botar pra fora tudo o que sentiu? Tudo o que lhe disseram para não dizer, pensar ou sentir?”, dando a entender que sua vontade era a de botar para fora todo e qualquer sentimento sem nenhum filtro.



Kanye também mostra que continua com o ego nas alturas. Além de se gabar por ser extremamente rico, ele ainda afirmou que todos os rappers que habitam o planeta gostariam de estar em seu lugar ou viver em sua pele entre outras declarações do tipo.



Fonte: Vagalume