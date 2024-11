Em "Songs Of A Lost World", The Cure honra sua história. Ouça o primeiro álbum da banda em 16 anos! 14° álbum da banda mostra que discurso Robert Smith faz mais sentido com o passar do tempo

Vagalume|Do R7 01/11/2024 - 11h08 (Atualizado em 01/11/2024 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share