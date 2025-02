Em vídeo, Preta Gil revela ter colocado bolsa de colostomia definitiva Ainda hospitalizada, cantora e empresária atualizou seus fãs sobre a sua condição de saúde Vagalume|Do R7 27/01/2025 - 15h06 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h06 ) twitter

Após algum tempo longe das redes sociais, Preta Gil postou um vídeo onde falou sobre seu atual estado de saúde, e revelou ter feito uma cirurgia para implantação de uma bolsa de colostomia definitiva



Por três minutos, Preta detalhou o processo, descrito por ela como "difícil", mesmo para quem já tinha passado por outra cirurgia semelhante recentemente. Apesar de tudo, a cantora e empresária diz estar sentindo-se bem, se alimentando de maneira adequada e conseguindo andar e fazer exercícios com a esperança de voltar em breve para casa.



Preta diz estar aprendendo a viver com a bolsa, pela qual se diz muito grata, recebendo dicas das enfermeiras do Hospital Sírio-Libanês sobre como viver com essa dificuldade.



A cirurgia de estomia é feita para estabelecer no paciente uma via alternativa para a eliminação de fezes e gases.



Veja o vídeo:



Fonte: Vagalume