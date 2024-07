Eminem derruba Taylor Swift do topo da parada americana de álbuns com "The Death of Slim Shady"! "The Tortured Poets Department", que estava há 12 semanas no primeiro lugar, caiu para o quarto posto

Vagalume|Do R7 21/07/2024 - 21h53 (Atualizado em 21/07/2024 - 21h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌