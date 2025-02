Encontro de Fernanda Torres e Ariana Grande em festival viraliza: "Linda, gentil e brilhante" Atrizes trocaram elogios em encontro, que animou os fãs brasileiros Vagalume|Do R7 10/02/2025 - 17h05 (Atualizado em 10/02/2025 - 17h43 ) twitter

Ariana Grande e a atriz brasileira Fernanda Torres tiveram um encontro que repercutiu bastante no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, neste domingo (9). O evento reconheceu o trabalho das duas artistas, com Fernanda lembrada por seu trabalho no filme “Ainda Estou Aqui”. Durante o festival, a atriz brasileira recebeu a atenção de várias estrelas de Hollywood, incluindo Ariana Grande. Antes mesmo de entrar no local, Ariana avistou Fernanda e dirigiu-se até ela, resultando em uma troca de elogios entre as duas. Fernanda falou muito bem sobre a cantora e atriz por seu desempenho em “Wicked”, como Glinda, afirmando: “Você está maravilhosa. Muito engraçada e eu amo comédia”, e imitou um gesto da personagem no musical, o “toss toss”. Esta atitude da brasileira deixou Ariana eufórica.“Ela fez ‘toss toss’ pra mim e eu quase morri, eu quase colapsei. Ela é linda, gentil e brilhante! Ela é incrível. Que atuação fantástica! É um ser humano brilhante, eu a amo”, disse a atriz de “Wicked” sobre Fernanda. As duas artistas foram indicadas ao Oscar deste ano. Fernanda na categoria de “Melhor Atriz” por “Ainda Estou Aqui”, enquanto Ariana como “Melhor Atriz Coadjuvante”, por seu papel em “Wicked”.Fonte: Vagalume