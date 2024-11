Estudo revela que ouvir Heavy Metal ao volante pode aumentar comportamentos agressivos no trânsito Pesquisa de empresa norte-americana aponta relação entre música alta e maior risco de acidentes Vagalume|Do R7 20/10/2024 - 23h07 (Atualizado em 20/10/2024 - 23h07 ) twitter

Uma nova pesquisa realizada pela Extreme Terrain, focada em motoristas norte-americanos, revelou informações curiosas e preocupantes sobre o comportamento ao volante daqueles que escutam Heavy Metal durante a condução de seu veículo. O estudo entrevistou mil motoristas e avaliou o impacto que determinados gêneros musicais podem ter no trânsito, mostrando que músicas pesadas, típicas do Metal, tendem a gerar comportamentos mais agressivos e arriscados.



HEAVY METAL E DIREÇÃO JUNTOS



Os resultados mostraram que 25% dos entrevistados que escutam esse tipo de som disseram que é comum buzinarem frequentemente para outros no trânsito. Outros dados chamativos incluem que 65% dessas pessoas avançaram sinais vermelhos, 28% já estiveram em acidentes graves e cerca de 10% foi flagrada dirigindo sob o efeito de álcool.



O estudo ainda revelou que 26% desses motoristas acabam sucumbindo à raiva enquanto dirigem.



ESTILO MUSICAL PREFERIDO DOS MOTORISTAS



Além desses dados, o gênero Rock se destacou como o favorito para 52% dos participantes da pesquisa ao dirigir.



VOLUME DO SOM INFLUENCIA



Outro aspecto interessante da análise revelou que ouvir música em volume alto também influencia a imprudência ao volante. Cerca de 30% dos motoristas afirmaram que tendem a dirigir de maneira mais perigosa quando estão com o volume elevado no carro.



O "GUILTY PLEASURE" DOS MOTORISTAS



A pesquisa da Extreme Terrain elegeu o artista classificado como o "guilty pleasure" dos motoristas, ou seja, aquele cantor/cantora que eles dificilmente admitiriam em público que escutam no carro. E a escolhida foi ninguém mais, ninguém menos que Taylor Swift.



OUTROS DADOS CURIOSOS



Além disso, a pesquisa analisou como a música afeta a interação entre motoristas e passageiros. Quase metade (40%) relatou sentir-se irritada quando os passageiros mexem na música sem permissão ou falam alto ao telefone.



E para quem trabalha em aplicativos de transporte, a pesquisa oferece uma dica valiosa: motoristas que colocam músicas apreciadas pelos passageiros têm mais chances de receber gorjetas melhores, de acordo com esse mesmo percentual de 40%.



Os dados desta matéria foram obtidos através de texto original do site Loudwire.



Fonte: Vagalume