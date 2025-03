"Eu acho que me odeio às vezes", diz Justin Bieber, sobre se sentir "inautêntico" Cantor postou um vídeo no qual aparece trabalhando em músicas e refletiu sobre momentos em que muda a si mesmo "para agradar outras... Vagalume|Do R7 24/03/2025 - 10h25 (Atualizado em 24/03/2025 - 10h25 ) twitter

Justin Bieber vem compartilhando reflexões sinceras em suas redes sociais e, neste sábado (22), falou sobre os momentos em que se sente "inautêntico"ao tentar "agradar outras pessoas. O cantor, de 31 anos, postou um vídeo no qual aparece animado, tocando teclado junto a outros músicos, surpreendendo na legenda.



"Eu acho que me odeio às vezes quando percebo que começo a me tornar inautêntico", começou ele. "Aí lembro que estamos todos sendo levados a pensar que não somos o suficiente, mas ainda assim odeio quando mudo a mim mesmo para agradar os outros".



Nas horas que antecederam essa postagem, Justin Bieber expressou em outra mensagem seu desejo de trabalhar em suas questões interiores. "Eu também tenho problemas de raiva, mas quero amadurecer e não reagir tanto", declarou ao lado de três fotos: uma de si mesmo com um capuz cobrindo parte do rosto, uma de sua infância e uma de seu filho, Jack Blues, nascido em agosto de 2024.



Recentemente, ele também mencionou seus sentimentos de insuficiência pessoal em uma mensagem anterior: "Eu sempre me senti indigno. Como se fosse uma fraude".



De acordo com um representante da equipe de Justin Bieber à revista People, o último ano foi muito transformador para o artista, que encerrou várias amizades e parcerias de negócios que não mais faziam sentido. O representante desmentiu rumores recentes sobre o uso de drogas, classificando-os como "sensacionalistas" e "exaustivos" e informou que o cantor está focando em sua família, com o filho e a esposa, Hailey Bieber, e em sua saúde e arte.



Fonte: Vagalume