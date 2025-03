Evanescence lançará música para o anime, "Devil May Cry". Ouça um trecho de "Afterlife"! Faixa será lançada na próxima quinta-feira (27) Vagalume|Do R7 25/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 25/03/2025 - 00h25 ) twitter

O Evanescence está de volta com música nova, gravada especialmente para o anime, "Devil May Cry". Intitulada "Afterlife", a faixa traz peso sem perder a pegada melódica de Amy Lee e companhia.



Em um post nas redes sociais, a banda mostrou um techo de aproximadamente 30 segundas da música inédita. Além disso, eles confirmaram o lançamento da faixa com um lyric video no Youtube, nesta quinta-feira (27), e na sexta-feira (28), nas principais plataformas de streaming.



A série da Netflix é adaptada no video game de mesmo nome. Ela foi criada por Adi Shankar, o mesmo produtor de "Castlevania", um dos grandes sucessos da plataforma de filmes e séries.



"Devil May Cry" estreará na Netflx no dia 3 de abril.



Ouça um trecho de "Afterlife", do Evanescence, abaixo:



Fonte: Vagalume