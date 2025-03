Ex-assistente que acusou Kanye West de abuso sexual é "forçada a se esconder por ameaças", diz site De acordo com o The Sun, Lauren Pisciotta alegou ter sido drogada e tido relações com o rapper sem consentimento. Acusação foi feita... Vagalume|Do R7 10/03/2025 - 15h05 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h05 ) twitter

A ex-assistente de Kanye West, Lauren Pisciotta, de 36 anos, foi forçada a se esconder devido às ameaças constantes que teria sofrido do cantor, após ter acusado o rapper, em junho de 2024, de abuso sexual. As informações foram divulgadas pelo The Sun, nesta segunda-feira (10).



Na ocasião, Lauren alegou que teve sua bebida adulterada durante uma sessão de gravação, resultando em uma relação sem o seu consentimento. Kanye West, de 47 anos, nega veementemente as acusações.



Ainda segundo o The Sun, Lisa Bloom, advogada de Lauren desde fevereiro, afirmou que sua cliente precisou deixar sua casa por conta das declarações ameaçadoras do cantor na internet. Bloom compara o caso ao de Diddy. A advogada, já envolvida em litígios famosos contra outras celebridades, considera os dois artistas como "bilionários agressivos" e aponta que a indústria musical precisa de um "acerto de contas" em relação às denúncias.



Pisciotta, que começou a trabalhar para Kanye West em 2015, tornando-se sua assistente executiva em 2021 com um salário de um milhão de dólares, relatou diversas situações de assédio. Ela alega que o cantor lhe enviava mensagens explícitas e se comportava de maneira inapropriada, como em um voo particular onde ele teria se masturbado na sua presença. Em uma ocasião num estúdio em Santa Monica, Kanye West teria insistido que todos os presentes bebessem, resultando em Lauren se sentindo desorientada e sem memória do que ocorreu depois.



Lisa Bloom avalia que a indústria musical ainda falha em proteger mulheres de comportamentos abusivos, e vê nos casos de Kanye West e Diddy um potencial ponto de virada. Apesar das dificuldades enfrentadas, a advogada afirma esperar que a verdade prevaleça e que aqueles que abusam de seu poder sejam responsabilizados.



Uma audiência preliminar no caso de Kanye West está programada para o dia 27 de março.



