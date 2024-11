Ex-noiva de Liam Payne relatou supostos abusos do cantor em livro e foi alertada: "Vão te culpar" Youtuber relatou detalhes preocupantes em obra inspirada em seu relacionamento com ex-1D Vagalume|Do R7 17/10/2024 - 02h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 02h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maya Henry, ex-noiva do cantor Liam Payne, revelou em seu livro “Looking Forward" detalhes do relacionamento turbulento que viveu com ele, abordando supostas situações de abuso emocional e físico que teria enfrentado durante os anos em que estiveram juntos. A Youtuber e escritora utiliza o romance de ficção com detalhes autobiográficos para narrar a história de Mallory, uma jovem que se envolve com um músico famoso pertencente a uma boy band, claramente fazendo alusão ao próprio Liam, ex-membro do One Direction.



No livro, a personagem principal, Mallory, vive momentos traumáticos ao lado do namorado, que enfrenta vícios e crises na carreira. Segundo Maya, ele chega a obrigá-la a realizar um aborto ao descobrir sua gravidez. Na obra, o músico reage de maneira violenta e faz ameaças à namorada, forçando-a a ingerir uma pílula abortiva. As consequências são sérias e resultam em complicações de saúde, levando a personagem ao hospital.



LIVRO INSPIRADO EM NAMORO COM O CANTOR



Segundo Maya revelou à revista People, apesar de ser classificada como ficção, a obra é inspirada no relacionamento dela com o cantor durante a quarentena da pandemia de Covid-19.



A Youtuber reafirma essa experiência ao explicar: "Tive, sim, algumas complicações (decorrentes da ingestão de pílula abortiva) e tive que ir sozinha para o hospital. Foi muito solitário ver homens dizendo: 'Vai parecer uma menstruação intensa, não vai ser tão doloroso, vai ser fácil'. Mas eu penso, você nunca passou por nada assim, então como você saberia me contar?”.



ALERTA DE AMIGO DE LIAM



Em entrevista ao podcast The Internet is Dead, repostada no próprio TikTok de Maya, ela relata que foi alertada por um amigo de Liam a não divulgar o livro, já que o artista não estaria bem. "Não acho que você deveria soltar o livro, se algo acontecer com ele, não só você vai se culpar, como o mundo todo vai te culpar", teria dito essa pessoa próxima ao músico.



MAYA ACUSOU EX-1D DE PERSEGUIÇÃO



Em outro vídeo divulgado por Maya no TikTok, dez dias antes da morte do artista, ela o acusa de perseguição, que ocorre desde que eles terminaram o relacionamento, em 2022. “Desde que terminamos, ele me manda mensagens, vai explodir meu telefone, não só do telefone dele, é sempre de números de telefone diferentes também, então nunca sei de onde isso vai vir.”



LIAM ESTAVA EM RECUPERAÇÃO CONTRA VÍCIOS



O cantor Liam Payne já havia falado no passado sobre sua luta contra o vício em álcool e drogas, confirmando que esses problemas afetaram seus relacionamentos. Em junho do ano passado, ele celebrou seis meses de sobriedade, após passar 100 dias em uma clínica de reabilitação.



O livro de Maya, lançado há dois meses, trouxe à tona uma das fases mais conturbadas da vida pessoal do músico, especialmente após sua morte recente, o que aumentou o interesse pelo conteúdo autobiográfico de sua ex-companheira.



REAÇÃO NAS REDES SOCIAIS



Maya Henry deixou os comentários de seu Instagram ativados, apesar de não ter feito o mesmo no TikTok. Pela rede social da Meta, nas horas seguintes à notícia da morte de Liam, pode-se ler mensagens de apoio e também de ataque à influenciadora.



Mensagens como "Não é sua culpa", "Ela não tem nada a ver com isso" e "por favor, desative os seus comentários quando puder" são muito comuns de serem encontradas na postagem mais recente de Maya. Essa última em especial chama a atenção, uma vez que também era possível encontrar pessoas culpando e atacando a Youtuber pelo triste episódio.



Fonte: Vagalume