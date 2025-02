Father John MIsty canta música inédita na televisão dos EUA. Ouça "The Dead Mouse One" Ao invés de mostrar um canção de seu mais recente álbum, Josh Tilman preferiu estrear novidade no talk show de Stephen Colbert Vagalume|Do R7 28/02/2025 - 12h25 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h25 ) twitter

Josh Tilman, ou Father John Misty como é mais conhecido, foi a atração musical da noite de ontem (27) no talk show apresentado por Stephen Colbert na televisão dos EUA.



Ao invés de mostrar alguma música de "Mahashmashana", seu mais recente álbum, lançado no final do ano passado, o cantor e compositor optou por fazer a estreia de uma nova canção.



A bela "The Dead Mouse One" foi exibida em formato voz e violão. Desde já, ela indica que quando Josh for produzir um novo trabalho, ele provavelmente irá manter o alto padrão de qualidade do artista.



Veja:



Fonte: Vagalume