Father John Misty está de volta com "I Guess Time Just Makes Fools of Us All". Ouça com a letra! Com influência da soul music, faixa vai estar na primeira compilação de Josh Tillman e em seu novo álbum

Vagalume|Do R7 01/08/2024 - 10h13 (Atualizado em 01/08/2024 - 10h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌