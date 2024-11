Filha de Dave Grohl retorna ao Instagram após polêmica familiar envolvendo traição do cantor Violet havia se afastado das redes sociais e fez a primeira publicação desde o comunicado de que seu pai teve uma filha fora do casamento... Vagalume|Do R7 24/10/2024 - 10h28 (Atualizado em 24/10/2024 - 10h28 ) twitter

Violet Grohl, filha do vocalista da banda Foo Fighters, Dave Grohl (Foto: THEO WARGO/GETTY), postou recentemente em seu perfil do Instagram pela primeira vez desde que veio a público a notícia de que seu pai havia tido uma filha fora de seu casamento. O cantor revelou o nascimento de sua quarta filha em setembro, fruto de uma relação fora do matrimônio com Jordyn Blum, sua esposa desde 2003.



Após a revelação, Violet Grohl parecia ter desativado sua conta na plataforma de redes sociais, mas retornou para compartilhar uma série de fotos no dia 23 de outubro. As imagens incluíam um prédio escuro, um show e uma selfie dela com cabelo preto. Ela legendou a publicação apenas com um simples ":-)".



Nos stories do Instagram, Violet publicou uma selfie, com a música "Silent Hedges", de Bauhaus, de fundo.







Nos últimos anos, Dave Grohl mostrou publicamente seu orgulho em relação ao talento musical da filha. Em junho de 2023, durante uma apresentação no festival de Glastonbury, no Reino Unido, ele a apresentou ao público como sua “cantora favorita no mundo” antes de tocarem uma música juntos.



Em setembro deste mesmo ano, o líder de Foo Fighters fez uma publicação declarando o nascimento de uma filha fora do casamento, mencionando que continuará sendo um pai dedicado à criança. "Eu pretendo ser um pai amoroso e provedor para ela. Eu amo minha esposa e meus filhos e estou fazendo o possível para reconquistar a confiança deles", afirmou em uma postagem.



Conforme fontes próximas indicaram, Blum, esposa de Dave Grohl, estaria emocionalmente fragilizada com os acontecimentos e foi vista publicamente sem sua aliança de casamento nas últimas semanas. Embora a situação ainda seja delicada, o casal não comentou oficialmente sobre o status de seu relacionamento até o momento.



Fonte: Vagalume