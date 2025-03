Filho de Brian Littrell, do Backstreet Boys, participa do "American Idol" e emociona o pai Baylee Littrell tem apenas 21 anos e foi aprovado pelos jurados Vagalume|Do R7 11/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 11/03/2025 - 17h25 ) twitter

Crédito foto: Divulgação



Baylee Littrell, filho de Brian Littrell, da renomada boy band Backstreet Boys, chamou atenção e assegurou seu lugar no programa "American Idol" 2025. Durante as audições, ele apresentou uma música própria, optando por um estilo mais country com voz e violão, o que contrasta com o pop predominante do seu pai.



Durante a apresentação, Carrie Underwood, jurada do programa, comentou que Baylee lhe parecia familiar. Foi nesse momento em que o jovem revelou ser filho do integrante dos Backstreet Boys, surpreendendo todos os jurados Lionel Richie, Luke Bryan e Carrie.



Baylee sublinhou que herdou do pai somente o talento vocal, descartando o dom para a dança. Em suas palavras: "Seguir os passos do meu pai é assustador. Porque a carreira dele, para mim, é uma das mais extraordinárias da história da música. Ninguém jamais poderá se comparar".



Brian Littrell, que estava presente, expressou sua admiração e destacou as dificuldades inerentes à indústria musical, comentando: "Obviamente, crescer na indústria, muita gente veria isso como uma grande vantagem. Mas não é fácil. Sempre disse para todo mundo que ele é dez vezes mais talentoso do que eu jamais fui".



Com lágrimas nos olhos, o músico viu seu filho não só ser aprovado com três "sim", mas também demonstrar seu próprio talento, sem ser ofuscado pelo legado do pai. Antes de sua apresentação, Baylee partilhou a história por trás de sua canção e ressaltou a importância da música em sua vida: "Hoje, tenho uma música original para vocês. Essa é um pouco emocional. Essa música fala sobre eu, pessoalmente, querer desistir, mas ainda não ter desistido. Acreditem, eu queria muito querer fazer algo completamente diferente. Mas, se não estou fazendo música, simplesmente não consigo existir".



O desempenho emocionou os jurados, que não resistiram a um pedido especial para uma apresentação conjunta entre pai e filho, evidenciando a união familiar. Por fim, o jovem conseguiu impressionar a todos e receber o aval para seguir na competição.



Veja o vídeo da performance de Baylee Litrrell abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Enquanto isso, além do triunfo de Baylee, Brian também celebra o retorno dos Backstreet Boys. O grupo planeja voltar aos palcos ainda este ano, com uma série de shows em Las Vegas e um relançamento do álbum "Millennium", agora intitulado "2.0", previsto para incluir faixas remasterizadas e uma música inédita a ser revelada em julho.



Fonte: Vagalume