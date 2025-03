Filho de Chester Bennington critica fotos do Green Day com Emily Armstrong, do Linkin Park Jaime Bennington usou as redes sociais para falar sobre as imagens, chamando a banda de Billie Joe Armstrong de "vendida" Vagalume|Do R7 21/03/2025 - 19h05 (Atualizado em 21/03/2025 - 19h05 ) twitter

No último dia 17 de março, os grupos Green Day e Linkin Park participaram do iHeart Music Awards. Ambas as bandas receberam indicações nas categorias de Rock e Rock Alternativo, gerando um registro conjunto no tapete vermelho. Todavia, as fotos que animaram muitos admiradores das duas bandas despertaram reações diferentes em Jaime Bennington, filho do falecido vocalista do Linkin Park, Chester Bennington.



Usando sua conta no Instagram, Jaime expressou seu descontentamento com as imagens. “Não sou grande fã do Green Day, mas ver isso [fotos de Billie Joe Armstrong com Emily Armstrong]... Essas fotos são vergonhosas. Preciso admitir", disse ele [via Alternative Nation].



“Primeiro, as fotos estão normais. Sim, é meio triste e meio chato vê-los juntos. No entanto, são artistas concorrendo em categorias semelhantes. Então, tanto faz. Eles inevitavelmente vão se encontrar. Provavelmente já se encontraram antes. Tenho 100% de certeza de que o Chester já conheceu pelo menos um dos caras do Green Day", continuou.



Ele ainda mencionou ter presenciado o Green Day realizando uma apresentação onde teriam dito algo como 'F*da-se Donald Trump', questionando o quanto a banda se tornou 'vendida' por posar com a nova vocalista do Linkin Park.



"Segundo, eu juro por Deus, sério, eu acabei de ver o Green Day fazendo uma apresentação onde eles estavam dizendo algo tipo: "F*da-se o Donald Trump. Juro por Deus que eles estavam mandando o presidente se f*der. Então, voltando às fotos, eu fico meio tipo: 'Vocês são meio vendidos, né? Um pouquinho, né?' É isso que eu entendo quando vejo o Green Day escolhendo tirar uma foto com a Armstrong".



As fotos das bandas juntas foram postadas pelo próprio perfil do Linkin Park e de Emily Armstrong, além de circular em perfis de fãs, que celebram a união entre as duas bandas no evento.



Fonte: Vagalume