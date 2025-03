Fontaines D.C. cancelam shows que fariam no Lollapalooza e Audio, em São Paulo Grian Chatten precisará tratar com urgência uma hérnia de disco Vagalume|Do R7 17/03/2025 - 22h44 (Atualizado em 17/03/2025 - 22h44 ) twitter

Uma emergência médica forçou o cancelamento dos shows que os Fontaines D.C. fariam na América Latina a partir de amanhã na Cidade do México. Dessa forma, as performances dos irlandeses em São Paulo, no Lollapalooza (dia 28) e Audio (26), não irão mais acontecer.



Nos stories do Instagram, o vocalista Grian Chatten lamentou a situação publicando o seguinte comunicado: "Estou devastado. Devido a uma hérnia de disco, precisamos cancelar nosso show no México amanhã à noite e nossas próximas datas no Chile, Argentina, Brasil e Colômbia.



Eu estava muito animado em poder tocar nesses belos países, e dói muito estar aqui na Cidade do México e não poder subir ao palco, mas fui avisado hoje que preciso de atenção médica com urgência.



Somos muito gratos por todo o seu apoio e, de todo o meu coração, sinto muito por não poder tocar para vocês."



Fonte: Vagalume