Foster The People lança o álbum "Paradise State Of Mind". Confira com as letras! Disco é o primeiro da banda formada por Mark Foster em sete anos

Vagalume|Do R7 16/08/2024 - 14h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 14h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌