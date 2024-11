Funeral de Liam Payne deve reunir homenagens musicais feitas por artistas e amigos do cantor De acordo com o The Mirror, cerimônia deve acontecer nesta semana em Wolverhampton, na Inglaterra Vagalume|Do R7 05/11/2024 - 11h08 (Atualizado em 05/11/2024 - 11h08 ) twitter

A família e os amigos de Liam Payne, ex-integrante do One Direction, estão se preparando para prestar suas últimas homenagens ao cantor. O funeral do artista está previsto para acontecer nesta semana em sua cidade natal, Wolverhampton, na Inglaterra.



De acordo com o The Mirror, amigos célebres de Liam Payne estão em contato para colaborar com homenagens musicais na cerimônia, como afirmado por uma fonte próxima: "No funeral do Liam, haverá vários tributos musicais de grandes nomes, já que ele amava cantar e fazer música."



A família de Liam, no entanto, quer manter a despedida simples e respeitosa, o que, segundo a fonte, é coerente com o espírito humilde do cantor: "Apesar de a cerimônia ter a participação de estrelas da música, será algo discreto e respeitoso, como o próprio Liam teria desejado."



Ainda, foi revelado que o corpo do cantor está em processo de repatriação para o Reino Unido, enquanto as autoridades da Argentina concluem as investigações relacionadas à sua morte. Liam Payne faleceu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, após cair da varanda do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires.



A autópsia realizada indicou que o cantor estava sob efeito de diversas substâncias químicas no momento da queda, falecendo devido a múltiplos traumas e hemorragia tanto interna quanto externa, causadas pela queda.



Fonte: Vagalume