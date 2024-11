Gene Simmons critica som do "slap" no baixo e estilo de Flea: "Não me lembro de nada que ele toca" Músico do Kiss afirmou que baixista dos Chili Peppers é muito bom, mas que não é admirador do virtuosismo Vagalume|Do R7 22/10/2024 - 14h48 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h48 ) twitter

Gene Simmons, baixista do KISS, compartilhou recentemente sua opinião sobre o estilo de tocar de Flea, baixista dos Red Hot Chili Peppers (Foto: Reprodução Instagram / David Mushegain). Durante uma entrevista com a Guitar World, Simmons afirmou que, embora considere Flea habilidoso no instrumento, ele não consegue se lembrar de nenhuma linha de baixo que o músico execute. O integrante do KISS ainda comentou que não aprecia o som do baixo sendo tocado com a técnica de slap.



"Há muitos baixistas incríveis, como Jaco Pastorius e os caras do jazz. Ou caras como o Flea, que é muito bom no instrumento, mas não me lembro de nada que ele toca – e também não gosto do som do slap no baixo", disse ele.



Ele também destacou que prefere se afastar de músicos que, segundo ele, "se exibem demais": "Não gosto de exibicionismos na música. Prefiro coisas memoráveis, isso é o que me atrai na música."



"Você pode ser um músico de jazz e ser respeitado pelos músicos, mas o resto do mundo não se importa”, continuou. “Com todo o respeito, mas esse tipo de música tem o objetivo de mostrar o quão bem você toca – mas não me importo com isso. A coisa mais difícil de se fazer é escrever uma boa música ou riff simples. Isso é muito difícil.”



Além disso, Simmons se envolveu em uma polêmica recente após sua participação como juiz convidado no programa "Hair Metal Night", parte do "Dancing with the Stars". Seus comentários sobre a aparência física dos competidores chamaram a atenção e foram mal recebidos, especialmente quando ele disse, sobre uma dos competidoras, que não conseguia decidir "qual delas era mais "gostosa". A reação das pessoas foi imediata, com muitos criticando o tom de suas observações.



Diante da repercussão negativa, Simmons reforçou que não se arrepende do que disse e que estava apenas se divertindo: "Eu defendo cada palavra. Foi muito divertido, todo mundo estava curtindo."



