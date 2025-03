Gene Simmons surpreende ao participar de previsão do tempo em TV dos EUA. Veja! Baixista do Kiss ainda se juntou a Adam Krueger, jornalista conhecido por citar letras de diversos hits em seus textos de previsões... Vagalume|Do R7 17/03/2025 - 18h25 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h25 ) twitter

O icônico músico Gene Simmons, vocalista e baixista da banda KISS, surpreendeu ao participar de uma previsão do tempo para a FOX Weather Los Angeles na última quinta-feira (13).



Usando calças de couro pretas, uma camisa jeans e um boné preto, Simmons juntou-se ao famoso meteorologista Adam Krueger em uma transmissão especial. Em uma interação bem-humorada, o músico disse a Krueger: "Você é muito mais bonito pessoalmente do que na TV". Krueger, então, respondeu elogiando a aparência do roqueiro, "Oh, você fica bonito em ambos", e Simmons assentiu com humor: "Eu sei disso."



Durante a previsão, o baixista se afastou para indicar no mapa a cidade de Los Angeles e apresentar sua análise sobre o clima. Krueger, que é conhecido por incorporar letras de hits de diversas bandas em suas previsões, usou uma referência à "Rock And Roll All Nite", do KISS, ao mencionar a quantidade de chuva: "Vocês nos deixam loucos, nós vamos deixar vocês pirados". Simmons, percebendo a referência, complementou: "Eu que escrevi isso, gostei!"



A criatividade de Krueger não parou por aí, ao afirmar que o clima para o fim de semana estaria ótimo para aqueles que desejassem "rock and roll à noite toda" ("rock and roll all night"), Simmons sugeriu que as pessoas deveriam provavelmente "curtir todos os dias" ("party everyday"). Ainda antes do encerramento, Simmons arriscou um rap improvisado e uma dança rápida.



Veja o vídeo abaixo:



Fonte: Vagalume