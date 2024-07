Gojira leva o peso do metal francês para a cerimônia de abertura das Olimpíadas em Paris. Veja! Banda fez uma performance da clássica "ça ira", com a cantora Marina Viotti, às margens do Rio Sena Vagalume|Do R7 26/07/2024 - 16h33 (Atualizado em 26/07/2024 - 16h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-