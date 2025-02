Grimes reage a internautas pedindo seu posicionamento sobre gesto de Elon Musk: "Eu não sou ele" Cantora é ex-namorada e tem três filhos com o empresário, que causou polêmica durante a posse de Donald Trump Vagalume|Do R7 23/01/2025 - 11h25 (Atualizado em 23/01/2025 - 11h25 ) twitter

A cantora Grimes se manifestou em relação às críticas direcionadas ao gesto realizado por seu ex, Elon Musk (Foto: Taylor Hill/Getty), durante a posse de Donald Trump à presidência dos EUA. Grimes, que divide a criação de três filhos com Musk ( X Æ A-Xii, de 4 anos, Exa Dark Sideræl, de 3, e Techno Mechanicus, de 2), destacou que ficou surpresa ao ser cobrada para emitir uma opinião imediata, especialmente porque soube da controvérsia somente após o ocorrido.



Em resposta a um seguidor na plataforma X que a questionou, ela declarou: "Enquanto respeito profundamente sua preocupação [por eu ainda não ter me pronunciado] – é insalubre que as pessoas estejam tão incomodadas quando eu sequer estive online hoje e só estou tomando conhecimento dessa polêmica agora. Não sei o que aconteceu e não farei uma declaração precipitada – não faço parte desse país. Preciso dormir agora, vou pesquisar a situação amanhã, mas até que o faça, não falarei algo que possa causar um escândalo internacional.”



Ela acrescentou que é injusto ser responsabilizada por algo feito pelo ex-companheiro: “É absurdo que alguém possa ser tão cancelado por algo que um ex fez antes mesmo de ter ouvido falar disso. Eu não sou ele. Não emitirei uma declaração toda vez que ele fizer algo.”



Ao ser instigada por outro usuário a se posicionar contra movimentos extremistas, Grimes respondeu: "Fico feliz em condenar o nazismo – e a extrema direita. Isso ajudaria a esclarecer as coisas? Acabei de sair do café da manhã e tenho um voo para pegar, ainda refletindo sobre como abordar diplomaticamente essa questão porque sinto que estou em terreno desconhecido. Mas se há preocupação sobre isso, fico feliz em esclarecer as coisas de maneira significativa."



A artista reforçou que escolhe priorizar a paz e o bem-estar dos filhos diante do caos midiático. Garantiu que, mesmo diante das dificuldades de ser constantemente associada a ações fora de seu controle, mantém o foco em contribuir de forma positiva, evitando alimentar polêmicas desnecessárias.



Fonte: Vagalume