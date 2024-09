Guitarrista Brad Delson não participará da turnê de reunião do Linkin Park. Leia comunicado Músico, porém, garantiu a sua presença nas gravações do novo álbum, "From Zero" Vagalume|Do R7 08/09/2024 - 17h10 (Atualizado em 08/09/2024 - 17h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-