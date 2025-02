Guitarrista do Toto diz que Weezer regravou "Africa" para "tirar sarro", mas efeito foi contrário "O tiro saiu pela culatra e agora ele [River Cuomo] tem que tocá-la toda noite", Steve Lukather Vagalume|Do R7 21/01/2025 - 11h05 (Atualizado em 21/01/2025 - 11h05 ) twitter

O guitarrista Steve Lukather, da banda Toto, abordou a cover de "Africa", feita pelo Weezer, e sua tentativa de estreitar laços com o frontman da banda, Rivers Cuomo. A cover de "Africa" foi lançada em 2018, inspirada por uma campanha online liderada por um fã de 14 anos, e alcançou o 51º lugar na Billboard Hot 100 e o topo da parada de músicas alternativas. No entanto, Lukather questiona os reais motivos que levaram Cuomo a regravar a canção.



"Eu não sei se ele realmente gosta da música, cara", mencionou Lukather em entrevista ao programa de Matt Pinfield, argumentando que a intenção inicial de Cuomo poderia ter sido uma ironia que acabou tomando proporções inesperadas. "Acho que ele fez isso para tirar um sarro da situação, mas o tiro saiu pela culatra e agora ele tem que tocar [a música] toda noite".



Lukather também compartilhou sua tentativa de formar uma conexão com Cuomo, que não deu muito certo. "Eu tentei abordar esse cara e ser amigável, mas as coisas ficaram esquisitas", relatou. Apesar disso, o guitarrista afirmou não guardar ressentimentos, declarando: "Foi bom para eles, foi bom para nós."



A versão do Weezer para "Africa" foi incluída no "Tinsell Album", de 2019, que reúne diversas regravações, como "No Scrubs", do TLC, e "Take On Me", do A-ha. Cuomo revelou que sua abordagem para a faixa foi altamente inspirada por Phil Collins e seus métodos ao recriar sucessos anteriores, destacando que buscou replicar fielmente os vocais harmonizados da gravação original.



Fonte: Vagalume