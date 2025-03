Guns N' Roses anuncia Isaac Carpenter como novo baterista. Saiba mais sobre o músico! Carpenter assumirá o posto de Frank Ferrer, que estava há 19 anos na banda Vagalume|Do R7 20/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 20/03/2025 - 17h25 ) twitter

Guns N' Roses anunciou seu novo baterista nesta quinta-feira (20), um dia após comunicar que o baterista Frank Ferrer, que estava há 19 anos na banda, não faria mais parte da formação. O músico que irá assumir o posto é Isaac Carpenter.



Nascido em Tri-Cities, Washington, Carpenter é praticamente da casa, por fazer parte da banda Loaded, projeto parelelo do baixista Duff McKagan, e é descrito pela imprensa internacional como um baterista e compositor versátil, com contribuições para o rock alternativo e hard rock.



O músico, de 45 anos, ganhou destaque em 1995 ao co-fundar a banda LOUDERMILK durante o ensino médio, que consequentemente assinou contrato com a gravadora American, de Rick Rubin. Ao longo de sua carreira, Carpenter colaborou com diversos artistas e bandas.



O Guns N' Roses embarca em sua nova turnê, intitulada "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things", no dia 1º de maio na Coreia do Sul. A jornada inclui apresentações no Oriente Médio e na Europa, com datas até 31 de julho, na Alemanha.



Veja o anúncio do novo baterista abaixo:



