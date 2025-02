Gusttavo Lima lança "Proibido Terminar". Ouça com a letra! Faixa é o novo single do "Embaixador" Vagalume|Do R7 07/02/2025 - 01h45 (Atualizado em 07/02/2025 - 01h45 ) twitter

Gusttavo Lima lançou a sua nova música de trabalho, "Proibido Terminar", nesta sexta-feira (7). Gravada ao vivo em Balneário Camboriú, a faixa ainda vai ganhar um clipe, a ser disponibilizado no canal do cantor no YouTube.



"Proibido Terminar" é uma aposta romântica do "Embaixador", que canta versos apaixonados para a sua amada. A música é uma composição de Vinni Miranda, Diego Silveira, Junior Pepato e Gui Prado.



Em sua conta no Instagram, Gusttavo resumiu o clima de romantismo deste novo lançamento, com um trecho da letra, ao anunciar a chegada da música para os fãs. "O “te amo” vence", escreveu.



Ouça "Proibido Terminar" abaixo:



"Proibido Terminar"



Compositores: Vinni Miranda / Diego Silveira / Junior Pepato / Gui Prado



Vão ter dias que eu vou acordar querendo menos

Nesse dia cê acorda me querendo mais

Vai ter dia que você só vai tá 10 por cento

Te completo com os 90, fica tudo em paz



Casal é isso tem briga sempre

Vem na ponta da língua some da minha frente

Mas o te amo vence, o te amo vence



Tá liberado acordar de mau-humor

Normal um dia ou outro não fazer amor



Nesse mundão eu por você, você por mim

Casais felizes também tem dias ruins

São dois adultos é só conversar

Só tá proibido terminar



Casal é isso tem briga sempre

Vem na ponta da língua some da minha frente

Mas o te amo vence, o te amo vence



Tá liberado acordar de mau-humor

Normal um dia ou outro não fazer amor

Ciúme existe é só saber lhe dar só tá proibido terminar



Nesse mundão eu por você, você por mim

Casais felizes também tem dias ruins

São dois adultos é só conversar

Só tá proibido terminar



