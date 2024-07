Gusttavo Lima se manifesta sobre vídeo de seu filho de 7 anos dirigindo um carro em sua propriedade

‌



Gusttavo Lima se manifestou sobre a polêmica em torno do vídeo de seu filho Gabriel, de 7 anos, dirigindo um carro. Na gravação em questão, Gabriel aparece conduzindo o veículo dentro da propriedade da família, com o irmão mais novo, Samuel, de 5 anos, no banco do passageiro.



O registro foi postado nas redes sociais pela esposa do cantor e mãe dos meninos, Andressa Suita, que acrescentou na legenda: "7 ou 18?!". O vídeo gerou controvérsia entre os internautas, com alguns criticando a conduta dos pais, por permitirem uma criança na direção, e outros defendendo, justificando que a propriedade é privada.



Em seu recente show, Gusttavo Lima abordou a repercussão sobre o vídeo. "Você não pode nem botar um menino dirigindo que já enchem o saco", disse ele. "O povo quer que deixe na frente do tablet, na frente do telefone, na frente da tela do TikTok, dançando, né? Aqui é rústico, raiz (...) É muito melhor estar dirigindo do que fazendo outras coisas aí que não prestam". Veja o vídeo:



De acordo com o site Metrópoles, o vídeo foi investigado pela Polícia Civil de Goiás, que emitiu uma nota afirmando não ter visto violão da lei no vídeo, considerando que a propriedade é privada. "Após análise das imagens e circunstâncias do local em que mostram duas crianças supostamente dirigindo um veículo em uma propriedade privada, não aberta à circulação, concluiu que não houve violação ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e ao Código Penal", diz a nota [via Metrópoles].



