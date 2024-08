Halsey anuncia álbum conceitual e confessional, "The Great Impersonator”. Veja o trailer! "Pensei que este seria o último álbum que eu faria", reflete a cantora na prévia Vagalume|Do R7 28/08/2024 - 10h51 (Atualizado em 28/08/2024 - 10h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-