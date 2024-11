Halsey recria capa do disco "In The Zone" de Britney Spears Ação faz parte da divulgação do seu próximo álbum, "The Great Impersonator" Vagalume|Do R7 18/10/2024 - 02h07 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h07 ) twitter

Halsey segue promovendo o seu próximo disco, "The Great Impersonator", através de uma ação bastante curiosa, pelas redes sociais. A cada dia que se aproxima a chegada o seu novo trabalho de estúdio, a artista recria a capa de um álbum que a inspirou durante a sua vida.



Nesta quinta-feira (17), Halsey homenageou uma de suas artistas favoritas, a princesa do pop, Britney Spears. A voz do hit "Bad at Love" recriou a capa do famoso disco, "In The Zone", lançado em 2003, e que trazia sucessos como "Toxic" e "Everytime".



"A primeira superestrela que me inspirou. Haviam infinitos visuais da Britney para escolher, mas eu tinha que fazer deste álbum iconico", escreveu a artista na legenda da foto.



Os fãs das duas artistas aprovaram a iniciativa. "Não consigo sequer dizer a diferença (entre as duas fotos)", disse um seguidor, enquanto outra admiradora elogiou escrevendo: "Sem chance! Isso é incrível".



"The Great Impersonator" chegará às plataformas de streaming no dia 25 de outubro.



Veja o post abaixo:



Fonte: Vagalume