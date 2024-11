Harry Styles é eleito o músico mais sexy do mundo em 2024 pela revista People Cantor conquista título em votação que ultrapassou 350 mil votos Vagalume|Do R7 31/10/2024 - 07h28 (Atualizado em 31/10/2024 - 07h28 ) twitter

O cantor Harry Styles foi escolhido o músico mais sexy do mundo em 2024, de acordo com uma votação popular promovida pela revista americana People. O pleito contou com a participação de aproximadamente 350 mil pessoas.



O cantor britânico de 30 anos superou outros nomes famosos, como os cantores Zach Bryan e o novo astro do country, Shaboozey.



Essa categoria antecede a eleição anual da revista, com o famoso prêmio: "Homem mais sexy do mundo". Além de Harry Styles, outros 14 homens foram vitoriosos em categorias específicas.



O ator Glen Powell, que atuou em produções como "Todos Menos Você" e "Twisters", conquistou o título de "Estrela de ação do verão mais sexy", por exemplo. Já na categoria de "Tatuagem mais sexy", o vencedor foi Jeremy Allen White, astro da série "O Urso", enquanto Jacob Elordi, de "Saltburn", foi reconhecido como o "novo galã mais sexy".



A lista de premiados ainda inclui nomes como Robert Pattinson e Joe Jonas.



O resultado definitivo do "Homem mais sexy de 2024" será divulgado em 12 de novembro.



Fonte: Vagalume