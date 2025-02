Homem dá beijo em Christina Aguilera sem o consentimento da cantora e revolta fãs Episódio aconteceu no Rio de Janeiro Vagalume|Do R7 08/02/2025 - 02h04 (Atualizado em 08/02/2025 - 02h04 ) twitter

No Rio de Janeiro, durante um momento de interação com fãs nesta sexta-feira (7), a cantora norte-americana Christina Aguilera foi alvo de uma situação constrangedora que repercutiu fortemente nas redes sociais. A estrela pop foi agarrada e beijada sem o seu consentimento por um suposto fã.



Um vídeo que circula pela internet mostra a artista distribuindo autógrafos em frente ao hotel onde estava hospedada. De repente, Christina foi surpreendida pelo homem não identificado, que a agarrou pela cintura e a beijou sem sua permissão. Essa ação inesperada levou a uma intervenção imediata do segurança da artista, que reagiu o empurrando.



Veja a seguir:



A cena causou revolta entre os internautas, que compartilharam o vídeo amplamente, gerando discussões sobre respeito e segurança para artistas em aparções públicas. Durante o ocorrido, mesmo após ser afastado, o homem tentou continuar tirando fotos e repetiu expressões como "Maravilhosa. Wonderful. Christina, Christina maravilhosa".



A cantora manteve a classe e seguiu atendendo outras pessoas presentes, que respeitosamente pediam por autógrafos.



Nas redes sociais, muitos fãs reclamaram da atitude do homem no vídeo acima. "Deu até agonia de ver. A galera passa do limite", disse uma admiradora de Aguilera.



"O cara no Rio de Janeiro conseguiu me irritar aqui na minha casa, no meu celular, com a internet que eu pago com o meu dinheiro", reclamou outro.



"Foi desrespeitoso demais! Ela foi MUITO doce, gentil! Eu seria grossa não vou mentir, que p**** eh essa de beijar uma mulher sem o consentimento dela? Véi eu fico p*** pra c******", irritou-se outra fã.



Christina Aguilera está programada para se apresentar no CarnaUOL, evento que acontecerá no estádio Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado (8).



