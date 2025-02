Hozier confirma shows no Brasil em 2025. Saiba locais e valores Cantor retorna ao Brasil com nova turnê e traz Gigi Perez como convidada Vagalume|Do R7 27/01/2025 - 23h45 (Atualizado em 27/01/2025 - 23h45 ) twitter

Nesta segunda-feira (27), o cantor Hozier oficializou sua volta ao Brasil com a turnê "Unreal Unearth Tour", acompanhado da convidada especial Gigi Perez (do hit "Sailor Song"). Os shows estão programados para ocorrer em São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 31 de maio, e no Rio de Janeiro, no Qualistage, no dia 1º de junho.



Esta será a segunda visita de Hozier ao país, após sua apresentação no Lollapalooza Brasil, no ano passado. Os ingressos para as duas performances estarão à venda a partir desta quarta-feira, 29, com início às 10h por meio da plataforma online Ticketmaster e às 11h nas bilheterias oficiais.



O evento em São Paulo começará com abertura dos portões às 19h, enquanto o show principal está previsto para as 21h. Já no Rio de Janeiro, a entrada será liberada às 18h30, e a apresentação terá início às 20h30. Ambas as cidades possuem uma classificação indicativa de 16 anos, permitindo a entrada de menores entre 6 e 15 anos apenas na companhia de pais ou responsáveis legais.



Os ingressos poderão ser adquiridos nos pontos de venda oficiais em São Paulo, no Shopping Ibirapuera, e no Rio de Janeiro, no Shopping Via Parque, com funcionamento em horários específicos para cada dia.



Veja todos os detalhes de valores, endereço, horários e mais dos dois shows de Hozier no Brasil abaixo:



SERVIÇO - HOZIER "UNREAL UNEARTH TOUR 2025"



SÃO PAULO



Data: 30 de maio (sexta-feira)

Abertura dos portões: 19h

Horário do show: 21h

Local: Espaço Unimed

Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo

Ingressos: a partir de R$ 320,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 06 a 15 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais*



*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.



PREÇOS



PISTA: R$320,00 meia entrada e R$ 640,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$425,00 meia entrada e R$ 850,00 inteira

MEZANINO: R$440,00 meia entrada e R$ 880,00 inteira

CAMAROTE A/B: R$445,00 meia entrada e R$ 890,00 inteira



BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA



Shopping Ibirapuera

Av. Ibirapuera, 3103 - Indianópolis, São Paulo - SP, 04029-902

Bilheteria Ticketmaster - Piso: Jurupis (subsolo)

Horário de Funcionamento:

Terça a sábado: 10h às 22h | Domingos e feriados: 14h às 20h

Atenção: Fechado às segundas-feiras

No dia 29 de janeiro o atendimento inicia às 11h.



VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA



O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br.



Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.



Parcelamento:



Compras pela web: em até 3 vezes sem juros. A partir de 4x, até 8x, as parcelas contam com juros.

Compras na Bilheteria: em até 3 vezes sem juros.



Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada



MEIA-ENTRADA



Todas informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada.





RIO DE JANEIRO



Data: 1 de junho (domingo)

Abertura dos portões: 18h30

Horário do show: 20h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Via Parque Shopping - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$ 270,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 06 a 15 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.



PREÇOS



PISTA COMUM: R$ 270,00 meia entrada e R$ 540,00 inteira

POLTRONAS: R$ 280,00 meia entrada e R$ 560,00 inteira

CAMAROTE C: R$ 340,00 meia entrada e R$ 680,00 inteira

CAMAROTE A e B: R$ 375,00 meia entrada e R$ 750,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 420,00 meia entrada e R$ 840,00 inteira



BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA



Qualistage - Via Parque Shopping

Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, Cep. 22775-003

Horário de Funcionamento:

De segunda a sábado – das 11h às 20h

Domingo e feriados – das 13h às 20hs.



VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA



O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br.



Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.



Parcelamento:



Em até 3 vezes sem juros; de 4x a 8x com juros.

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada



MEIA-ENTRADA



Todas informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada.



