Hugo, da dupla com Tiago, desmente ter feito harmonização facial e diz que foto era "zoeira" Cantor postou um vídeo bem-humorado nas redes sociais, neste domingo (26), explicando que tudo não passou de uma brincadeira Vagalume|Do R7 27/01/2025 - 12h06 (Atualizado em 27/01/2025 - 12h06 )

O cantor Hugo, da dupla sertaneja Hugo e Tiago, desmentiu o fato de que havia feito harmonização facial. Em um vídeo publicado nas redes sociais, neste domingo (26), o músico explicou que tudo não passou de uma brincadeira, ao colocar um efeito em uma foto.



"Eu estou passando por aqui para falar da foto que eu tirei na última quinta-feira. Eu tô de folga, fui lá, cortei meu cabelo, fiz a minha barba, cheguei em casa e tomei um banho, fiz uma maquiagem, tirei a foto, falei assim, 'Vou colocar um efeito aqui, um efeito ali', e aí eu achei muito engraçado, muito diferente do que eu sou, e todo mundo que me conhece pessoalmente, profissionalmente, sabe que eu sou zoeiro, que eu sou palhaço, que eu brinco o tempo inteiro, e eu falei, 'eu vou postar essa foto aqui de zoeira'. E postei", disse ele.



Em seguida, Hugo negou que tivesse feito algo procedimento no rosto, enfatizando que foi "uma foto muito de zoeira" e aproveitou o momento para voltar a divulgar a música "Amor Demais", lançada no mês passado.



Nos comentários do post, é possível ver os seguidores rindo da situação, com muitos chamando ele de "Rei do Marketing". Veja o post abaixo:



Fonte: Vagalume